وول ستريت تتراجع بفعل تضاؤل ​​آمال تأجيل الرسوم الجمركية

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا عن 5000 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من عام عقب جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، مع تلاشي آمال المستثمرين في أي تأخيرات أو تنازلات أمريكية وشيكة بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.

وبعد أن تراجعت الأسهم بأسرع وتيرة لها منذ الجائحة في الأيام الثلاثة الماضية، أبدى المستثمرون بعض بوادر الأمل في وقت مبكر من اليوم بأن يخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موقفه أو يؤجل الموعد النهائي المحدد لفرض الرسوم الجمركية في التاسع من أبريل نيسان.

لكن كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قالت اليوم إن ترامب يتوقع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، في حين تواصلت نحو 70 دولة لبدء مفاوضات للحد من تأثير السياسات التجارية الأمريكية.

وقالت لينزي بيل، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة كليرنوميكس في نيويورك، “كان المشاركون في السوق متفائلين هذا الصباح بأننا سنحصل على إشارة ما على اقترابنا من اتفاق أو تسوية مع بعض هذه الدول الكبرى، أو أن هناك تأخيرا في المفاوضات نظرا لرغبة الكثيرين في التفاوض”.

وأضافت “لا يبدو أن هذه هي الحال بالضرورة، فنحن نقترب بسرعة من الموعد النهائي عند منتصف الليل، والمستثمرون يفقدون الثقة”.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 75.85 نقطة بما يعادل 1.49 بالمئة إلى 4986.40 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 335.35 نقطة أو 2.15 بالمئة إلى 15267.91 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 319.58 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 37657.76 نقطة.