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وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا اليوم الثلاثاء، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط مع تقييم المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ورغم تسجيل المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مكاسب في الأسبوع الماضي، مدفوعة بآمال في تخفيف التشديد النقدي من جانب المركزي الأميركي، فقد تلاشت هذه الآمال إلى حد ما أمس الإثنين.

ووفقًا لبيانات أولية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 195.61 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 34642.1 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.97 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 4496.8 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 14020.95 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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