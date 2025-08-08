وول ستريت تترقب.. تفاصيل خطة ترامب لبيع أصول حكومية بقيمة 500 مليار دولار

قال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة الأمريكية قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام طرح أسهم فاني ماي وفريدي ماك للاكتتاب العام الأولي، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ عملاقي تمويل الرهن العقاري اللذين تسيطر عليهما الحكومة منذ سنوات.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مبيعات الأسهم يمكن أن تقدر قيمة فاني وفريدي بنحو 500 مليار دولار مجتمعة.

وستكون الصفقة نقطة تحول مهمة بالنسبة للشركتين اللتين تخضعان للوصاية الاتحادية منذ 2008. وقال مصدر مطلع إن الإدارة تتحدث مع البنوك بشأن بيع الأسهم المحتمل، لكنها لم تعين رسميا أي بنك لقيادة العملية.

أنشأ الكونجرس فاني وفريدي لدعم سوق الإسكان من خلال ضمان تمويل الرهن العقاري بأسعار معقولة، لكنهما انهارتا بعد تعرضهما لصدمات شديدة خلال الأزمة المالية.

وقد تسنى إنقاذهما بأموال دافعي الضرائب، وحصلت وزارة الخزانة في المقابل على أسهم ممتازة ودفعت مليارات الدولارات في شكل أرباح على مر السنين.

وتواصلت الجهود لإعادة الشركتين إلى سيطرة القطاع الخاص خلال فترات منها ولاية دونالد ترامب الأولى، لكنها فشلت في الحصول على قوة دفع.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر نبأ أحدث خطط الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.