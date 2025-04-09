وول ستريت ترتفع بعد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 9.5 بالمئة الأربعاء بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على العديد من الدول لمدة 90 يوما مما خفف من قلق المستثمرين بشأن تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب إنه سيخفض العديد من الرسوم الجمركية الجديدة مؤقتا لكنه رفعها على الواردات من الصين إلى 125 بالمئة. وجاء تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين بعد أقل من 24 ساعة على دخولها حيز التنفيذ.

وجاءت زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على إعلانها فرض رسوم بنسبة 84 بالمئة على السلع الأمريكية بداية من العاشر من أبريل نيسان.

وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق لدى بي.أم.أو برايفت ويلث “الأسواق كانت في انتظار سبب للارتفاع لبضعة أيام. لا يمكن للأسواق تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة دون أن يسيطر عليها الإرهاق، تماما مثل طفل صغير ينفجر غضبا”.

وأضافت “تعليق الرسوم لمدة 90 يوما يفسح مجالا جيدا يسمح بالتفاوض، وقد أعيد ضبط تقييمات السوق كما هو واضح. ومع ذلك لا تزال الضبابية قائمة بالنسبة للشركات”.

ووفقا لبيانات الأولية ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 470.58 نقطة أو 9.49 بالمئة ليغلق عند 5453.35 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1857.06 نقطة أو 12.16 بالمئة إلى 17124.97 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 2942.91 نقطة أو 7.82 بالمئة إلى 40588.50 نقطة.