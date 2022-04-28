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وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أرباح ميتا

28 - أبريل - 2022
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس إذ دعمت الأرباح القوية لميتا بلاتفورمز قطاع شركات التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو مما عوض أثر المخاوف المتعلقة ببيانات تظهر انكماشا غير متوقع للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 124.0 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 33425.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 38.6 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 4222.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.9 نقطة أو 1.79 بالمئة إلى 12712.863 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت قد أغلق مرتفعا أمس الأربعاء في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.

وأغلقت أسهم مايكروسوفت مرتفعة 4.8 بالمئة بعد أن قدم عملاق برامج الكمبيوتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء توقعات قوية للإيرادات، في حين قفز سهم فيزا للمدفوعات الالكترونية 6.5 بالمئة بعد أن توقعت إيرادات فوق مستويات ما قبل الجائحة.

وجاءت مكاسب اليوم في أعقاب موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة دفعت المؤشر ناسداك ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر كانون الأول 2020 وسط قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يزيد أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في معركته ضد التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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