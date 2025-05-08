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وول ستريت ترتفع قبيل إعلان اتفاق تجاري محتمل بين أمريكا وبريطانيا

منذ ساعة واحدة
المؤشرات في وول ستريت

المؤشرات في وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الخميس، بفضل أنباء أفادت بأن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع بريطانيا، بينما زادت أسهم شركات تصنيع الرقائق من مكاسبها بعد توقعات بخفض قيود التصدير المفروضة على أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 198.6 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 41312.57 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 32.3 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 5663.6 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 182.0 نقطة أو 1.03 بالمئة إلى 17920.154 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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