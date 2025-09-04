وول ستريت ترتفع مع استمرار توقعات خفض الفائدة

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قوي الخميس، إذ لم تغير بيانات سوق العمل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا الشهر، ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدا الجمعة.

وأغلقت أسهم شركة تصنيع الرقائق (برودكوم) التي تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على ارتفاع قبيل نتائجها الفصلية المقرر صدورها بعد إغلاق السوق.

وتلقت السوق أيضا دعما من مكاسب شركتي (أمازون دوت كوم) و(ميتا بلاتفورمز).

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تباطأ التوظيف في القطاع الخاص في أغسطس آب، وهو دليل آخر على أن ظروف سوق العمل ضعيفة.

لكن المستثمرين متحمسون للغاية لصدور تقرير الوظائف الشهري غدا الجمعة.

وقال مايك ديكسون رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجيات الكمية لدى (هورايزون إنفيستمينت) في شارلوت بولاية نورث كارولاينا “بيانات سوق العمل التي سنحصل عليها غدا لا أعتقد أنها ستحدث تغييرا كبيرا حقا لأن (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول أخبرنا بالفعل بأننا سنشهد خفض (أسعار الفائدة) ما لم تخالف هذه البيانات التوقعات بشدة”.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 53.48 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 6501.21 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 207.26 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 21704.99 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 348.71 نقطة أو 0.77 بالمئة مسجلا 45619.94 نقطة.

وأظهرت أداة (فيد ووتش) التابعة لسي.إم.إي أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 95 بالمئة خفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس. وكانت هذه الخطوة متوقعة إلى حد بعيد بعد بيانات الوظائف الضعيفة لشهر يوليو تموز وتعليقات باول التي تميل إلى التيسير النقدي.