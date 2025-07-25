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وول ستريت تصعد مع تأهب المستثمرين لموعد الرسوم الجمركية النهائي

منذ 6 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

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فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تعاملات، اليوم الجمعة، على ارتفاع طفيف عقب إغلاق عند مستوى غير مسبوق لكل من المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون أي مؤشرات عن إحراز تقدم في محادثات التجارة مع استعدادهم للموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس آب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 63.4 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 44757.28 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.7 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 6370.01 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع نقطتين أو 0.01 بالمئة إلى 21059.941 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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