وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من توقعات قوية للأرباح

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة الأربعاء بدعم من توقعات قوية للأرباح من باي بال للتحويلات المالية وسي في إس هيلث للرعاية الصحية عززت المعنويات وساعدت في رفع المؤشر ناسداك إلى أعلى مستوى منذ أوائل مايو أيار.

وأظهرت بيانات أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة انتعش في يوليو تموز، وسط نمو قوي للطلبيات بينما انحسرت اختناقات سلاسل التوريد وضغوط الأسعار، وعزز ذلك آراء بأن أكبر اقتصاد في العالم ليس في ركود على الرغم من هبوط الإنتاج في النصف الأول من العام.

وقفزت أيضا أسهم أبل وآمازون وميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 63.68 نقطة، أو 1.56 بالمئة، إلى 4154.87 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 318.90 نقطة، أو 2.58 بالمئة، ليغلق عند 12667.66 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 414.62 نقطة، أو 1.28 بالمئة، إلى 32810.79 نقطة.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة في يونيو حزيران في حين ارتفع إنفاق الشركات على المعدات بوتيرة أقوى مما كان متوقعا، مما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تزايد أسعار الفائدة.