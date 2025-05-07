وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد تثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الأربعاء في تعاملات متقلبة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وفي أواخر الجلسة، ارتفعت الأسهم مع قفزة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد أن أفادت بلومبرج بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لإلغاء القيود على رقائق الذكاء الاصطناعي التي فُرضت خلال إدارة سلفه جو بايدن.

وفي وقت سابق من الجلسة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما عزاه إلى زيادة مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في الوقت الذي يجد فيه البنك صعوبة في مواجهة تأثير سياسات ترامب الجمركية.

وبعد انخفاض قصير عقب البيان، غيرت الأسهم مسارها. وظلت التعاملات متقلبة طوال الجلسة.

وقالت إيلين هازن، كبيرة محللي الأسواق لدى إف.إل بوتنام إنفستمنت مانجمنت في لينفيلد بولاية ماساشوستس “من الواضح أن البيان يحاول توجيه رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أن إجراءاته الأخيرة جعلت البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة”.

وأضافت “إنهم يقولون إن خطر ارتفاع البطالة والتضخم زاد. ولم ينسبوا ذلك تحديدا إلى الرسوم الجمركية، لكنني أعتقد أن أي شخص ينظر إلى ذلك سيفهم أن هذا هو المقصود”.