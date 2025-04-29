وول ستريت تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال وبيانات

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة عكف خلالها المستثمرون على تقييم أحدث نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات على صعيد السياسة التجارية.

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تفقد الصين 10 ملايين وظيفة في وقت قصير بسبب الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى تقدم في محادثات التجارة مع دول أخرى منها اليابان والهند.

وأصبح أكبر اقتصادين في العالم في القلب من حرب تجارية عالمية اندلعت بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل نيسان عن رسوم جمركية أثارت مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي سريعا وتجدد ضغوط الأسعار.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن ترامب سيوقع اليوم الثلاثاء أمرا يمنح شركات صناعة السيارات التي تصنع المركبات في الولايات المتحدة إعفاء من جزء من الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25 بالمئة لمنحهم الوقت الكافي لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى الوطن. وقبل جرس الإغلاق وقع ترامب بالفعل الأمر التنفيذي.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم شركات صناعة السيارات ردا على احتمال تخفيف الرسوم. وانخفض سهم جنرال موتورز 0.6 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن نتائج فصلية قوية لكنها تراجعت عن توقعاتها السنوية.

وقال برايان جيكوبسن كبير خبراء الاقتصاد في أنيكس لإدارة الثروات “رسوم ترامب الجمركية قضت على التوقعات… قد يكون الجانب المشرق هو صعوبة ألا نشهد بعض التحسن في التوقعات خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 300.03 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 40527.62 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.08 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 5560.83 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 95.19 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 17461.32 نقطة.