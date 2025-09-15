الثلاثاء 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق على ارتفاع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

منذ 7 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، اليوم الاثنين، على ارتفاع بعد جلسة لامس خلالها المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك ارتفاعات غير مسبوقة في وقت تترقب فيه السوق اجتماعا مهما لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وصعدت أسهم تسلا بعد أن كشفت إفصاحات تنظيمية عن أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك استحوذ على أسهم بما يقارب المليار دولار يوم الجمعة. كما وصل سهم ألفابت المالكة لجوجل لمستوى مرتفع غير مسبوق دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.

وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر أيلول مما خيم بشكل كبير على المعنويات هذا الأسبوع في وقت يتوقع فيه المتعاملون على نطاق واسع خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة وأشارت لضعف في سوق العمل.

وقالت كارول شليف مديرة الاستثمار في بي.إم.أو فاميلي أوفيس “أعتقد أن الأسواق ستصاب بخيبة أمل إذا لم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تلميحات عن نيته مواصلة خفض الفائدة”.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 32.06 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 6616.35 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 209.37 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 22350.48 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 58.68 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 45892.90 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دخان يتصاعد عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز
إسرائيل تؤكد أن استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً"
نتنياهو وبن غفير
استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير بشبهة فساد ومخدرات
اغتيال الصحفيين في قطاع غزة
غزة تحت القصف
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 251

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر