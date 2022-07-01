وول ستريت تغلق على ارتفاع قبل عطلة نهاية أسبوع

ارتفعت وول ستريت عند الإغلاق الجمعة في تعاملات خفيفة مع بدء المستثمرين النصف الثاني من العام قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة عن خسائرها المبكرة لتنتهي في منطقة إيجابية في أعقاب أسوأ أول نصف عام لسوق الأسهم منذ عقود.

ومع ذلك سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر هذا الأسبوع.

وقال جوزيف سروكا كبير مسؤولي الاستثمار في نوفابوينت في أتلانتا “نتجه إلى عطلة نهاية الأسبوع شهدنا انتعاشا في وقت متأخر من اليوم.

“ولكن من المحتمل أن ننتظر حتى عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع لنرى ما إذا كان ذلك دائما في بداية الربع الجديد”.

وينظر المشاركون في السوق الآن إلى موسم أرباح الربع الثاني وتقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل لشهر يونيو حزيران واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع في وقت لاحق في يوليو تموز.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 321.83 نقطة أو 1.05 في المئة إلى 31097.26 وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 39.95 نقطة أو 1.06 في المئة إلى 3825.33 نقطة كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.11 نقطة أو 0.90 في المئة إلى 11127.85 نقطة.