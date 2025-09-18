الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من صعود أسهم إنتل بعد صفقة إنفيديا

منذ 28 دقيقة
وول ستريت

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات إغلاق قياسية مرتفعة اليوم الخميس، بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفع سهم شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية بعد أن قررت إنفيديا زيادة حصتها في الشركة.

وكانت إنتل في طريقها لتحقيق أكبر مكسب يومي لها منذ أكتوبر تشرين الأول 1987 بعد أن أعلنت إنفيديا أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار في شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتعثرة. وانخفض سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز المنافسة.

وارتفعت أسهم إنفيديا، متعافية من خسائرها التي تكبدتها أمس الأربعاء عندما أفاد تقرير بأن شركات التكنولوجيا الصينية قد تتوقف عن شراء رقائقها.

وعززت هذه التحركات مؤشر أشباه الموصلات الأوسع نطاقا، كما رفعت المؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 لقطاع التكنولوجيا.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس أن ضعف سوق العمل يمثل أولوية وأشار إلى إمكان إجراء المزيد من التخفيضات في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في (سي.إف.آر.إيه ريسيرش)، “نتطلع إلى دعم النمو الاقتصادي وتبرير التقييمات المبالغ فيها، واحتمال خفض أسعار الفائدة يساعد في ذلك”.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 30.92 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 6631.27 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 207.17 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 22468.50 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 130.07 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 46148.39 نقطة.

 

 

 

 

 

