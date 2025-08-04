وول ستريت تغلق على ارتفاع 1% بعد موجة بيع في الجلسة السابقة

أغلقت مؤشرات وول ستريت الثلاثة على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، مع سعي المتعاملين إلى صفقات رابحة بعد موجة بيع شهدتها آخر جلسات الأسبوع الماضي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول في أعقاب بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة.

وصعد سهم شركة تسلا بعد أن منحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الرئيس التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة حوالي 29 مليار دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، جاءت احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول عند حوالي 84 بالمئة. ويتوقع المتعاملون تخفيضين على الأقل بمقدار ربع نقطة على الأقل بحلول نهاية هذا العام.

كما تزامنت بيانات الوظائف الضعيفة لشهر يوليو تموز يوم الجمعة مع مراجعة بيانات شهري مايو أيار ويونيو حزيران بالخفض.

وقال مايك ديكسون رئيس قطاع الأبحاث والتحليلات الكمية في هورايزون إنفستمنتس في شارلوت بولاية نورث كارولاينا “اليوم إلى حد ما عمليات الشراء مع انخفاض الأسعار. إنه يظهر علامة صحية جدا للأشخاص الذين يبحثون عن فرصة للدخول في السوق”.

وحقق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك سلسلة من الارتفاعات القياسية مؤخرا.

ووفقا لبيانات إغلاق السوق الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 92.06 نقطة أو 1.48 بالمئة ليغلق عند 6330.07 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 400.43 نقطة أو 1.94 بالمئة ليصل إلى 21050.56 نقطة. وكسب المؤشر داو جونز الصناعي 588.78 نقطة أو 1.35 بالمئة ليصل إلى 44177.36 نقطة.