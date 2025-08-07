الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم إنتل إثر تصريحات من ترامب

منذ 14 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض اليوم الخميس مع تراجع أسهم إنتل بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقالة الرئيس التنفيذي للشركة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب تقرير عن الخيار الأمثل بالنسبة للرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وينتقد ترامب الرئيس الحالي جيروم باول لتأجيله خفض تكاليف الاقتراض.

وانخفض سهم شركة إنتل المُصنعة للرقائق الإلكترونية 3.7 بالمئة بعد أن دعا ترامب إلى استقالة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان فورا واصفا إياه بأن “لديه تضاربا في المصالح” بسبب علاقاته بشركات صينية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 333.27 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 43859.85 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.61 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 6316.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 50.62 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 21118.81 نقطة.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    طاهر النونو
    طاهر النونو: كدنا نصل لاتفاق لولا نتنياهو وويتكوف
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز
    ماكرون يجدد تأكيد دعمه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد "نقاش طويل" مع زيلينسكي
    علم الاردن
    مصدر رسمي أردني لرويترز: العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟