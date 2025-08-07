وول ستريت تغلق على انخفاض مع تراجع أسهم إنتل إثر تصريحات من ترامب

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض اليوم الخميس مع تراجع أسهم إنتل بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقالة الرئيس التنفيذي للشركة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب تقرير عن الخيار الأمثل بالنسبة للرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وينتقد ترامب الرئيس الحالي جيروم باول لتأجيله خفض تكاليف الاقتراض.

وانخفض سهم شركة إنتل المُصنعة للرقائق الإلكترونية 3.7 بالمئة بعد أن دعا ترامب إلى استقالة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان فورا واصفا إياه بأن “لديه تضاربا في المصالح” بسبب علاقاته بشركات صينية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 333.27 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 43859.85 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.61 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 6316.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 50.62 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 21118.81 نقطة.