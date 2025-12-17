وول ستريت تغلق على انخفاض وسط مخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع تراجع المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع في ظل تـأثير المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي على أسهم التكنولوجيا.

وهوى سهم أوراكل 5.5 بالمئة بعد أن ذكر تقرير أن أكبر شركاء شركة الحوسبة السحابية في مركز البيانات (بلو أول كابيتال) لن يدعم صفقة قيمتها 10 مليارات دولار لمنشأتها التالية.

وتراجع سهم أمازون 0.5 بالمئة بفعل تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في شركة أوبن إيه.آي المطورة لتطبيق الدردشة الآلية تشات جي.بي.تي.

وأدت المخاوف بشأن تحمل قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقا للمزيد من الديون لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى تثبيط المخاطرة في الآونة الأخيرة.

وقال روس مايفيلد، خبير الاستثمار في بيرد برايفت ويلث مانجمنت “هناك قلق متزايد بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي… المحرك الرئيسي هو مستوى النفقات الرأسمالية والطبيعة الدائرية لبعض الإنفاق مع وجود أوبن إيه.آي في القلب من ذلك”.

وأضاف “السؤال الأوسع نطاقا مع اقتراب العام الجديد يتعلق باستدامة وعائد الاستثمار لكل هذا الإنفاق”.

وانخفض كل من شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 3.7 بالمئة وشركة برودكوم لصناعة الرقائق 4.5 بالمئة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الرقائق الأوسع نطاقا.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد آند بورز 500 انخفض 78.52 نقطة، أي بنسبة 1.15 بالمئة، إلى 6722.22 نقطة، وهبط ناسداك المجمع 415.97 نقطة، أي بنسبة 1.80بالمئة، إلى 22695.50 نقطة. أما داو جونز الصناعي فهبط 225.85 نقطة، أي بنسبة 0.47 بالمئة، ليغلق عند 47888.41 نقطة.