السبت 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تغلق على انخفاض وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بعد بيانات الوظائف

منذ 40 دقيقة
مؤشرات وول ستريت

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، إذ وازن المستثمرون بين المخاوف الاقتصادية والتفاؤل إزاء خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس آب.

وكانت أسهم البنوك من بين الأسهم التي منيت بخسائر كبيرة.

وذكر تقرير وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة بنحو 75 ألف وظيفة متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية في بادئ الأمر وحطمت مستويات قياسية بعد البيانات، إذ عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الذي يتبناه البنك المركزي الأمريكي رهاناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بتتابع سريع، بدءا من الشهر الجاري، مع إمكانية لتخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال بيت مولمات الرئيس التنفيذي لشركة آي.جي نورث أمريكا الشركة الأم لشركة تيستي تريد في شيكاجو “سوف يتطلب الأمر أكثر من مجموعة بيانات سيئة واحدة حتى نتمكن من زحزحة السوق في هذه المرحلة”.

وسجل سهم برودكوم ارتفاعا كبيرا، بعد يوم من توقع شركة تصميم الرقائق أن تفوق إيرادات الربع الرابع التقديرات، وأشارت إلى أنها تتوقع تحسن نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في السنة المالية 2026.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.52 نقطة، بما يعادل 0.32 بالمئة، إلى 6481.56 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 4.98 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 21702.72 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 209.73 نقطة، بما يعادل 0.46 بالمئة، إلى 45404.96 نقطة.

  • رويترز

