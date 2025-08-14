الجمعة 20 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
وول ستريت تغلق على تباين بعد تقرير أسعار المنتجين الأمريكيين

منذ 8 دقائق
تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق، اليوم الخميس، مع ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، في حين استقر المؤشران داو جونز وناسداك بعد تقرير أسعار المنتجين الذي تجاوز التوقعات، مما حد من آمال الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين بأكبر قدر في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو تموز بسبب ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى أن التضخم سيشهد على الأرجح ارتفاعا وشيكا.

ووفقا لبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.69 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 6468.27 نقطة بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 1.80 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 21711.34 نقطة.

وانخفض أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 19.70 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 44902.57 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

