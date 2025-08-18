وول ستريت تغلق على تباين قبيل تقارير أرباح شركات التجزئة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين، اليوم الاثنين، بعد جلسة متقلبة في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مجموعة من تقارير الأرباح لكبريات شركات التجزئة بحثا عن أي مؤشرات على الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى ترقب الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول.

ومن المقرر أن تُعلن وول مارت وهوم ديبوت وتارجت وشركات أخرى عن نتائجها هذا الأسبوع وسط ترجيحات بأن يكشف ذلك عن مدى تأثر المستهلكين الأمريكيين بحالة عدم اليقين التجاري وتوقعات التضخم.

كما تأمل الأسواق أن تقدم الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المُقرر عقدها في جاكسون هول بين 21 و23 أغسطس آب صورة أوضح للتوقعات الاقتصادية وإطار سياسات البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بتصريحات خلال الندوة.

وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ الاستثمارية لدى أرجنت كابيتال “إنه يوم هادئ مع ترقب المستثمرين لما سيحدث في المستقبل. الحدث الأكثر أهمية هو خطاب باول. وتشير توقعاتنا إلى وجود أفكار جديدة بشأن كيفية رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي لهذه البيئة الاقتصادية التي يبلغ فيها التضخم مستوى مرتفعا إلى حد ما بينما تتصاعد البطالة على ما يبدو”.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.69 نقطة أو 0.01 بالمئة ليغلق عند 6449.24 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 6.80 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 21629.77 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 34.61 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 44911.51 نقطة.