وول ستريت تغلق على زيادة كبيرة وتسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت وول ستريت اليوم الجمعة 3\3\2023 في نهاية أسبوع متقلب، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وساعدت البيانات الاقتصادية المستثمرين على تجاوز الاحتمالات المتزايدة لاستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسته للتشديد النقدي لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 386.78 نقطة بما يعادل 1.17 بالمئة إلى 33390.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 64.12 نقطة أو 1.61 بالمئة إلى 4045.47 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 226.02 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 11689.01 نقطة.