وول ستريت تغلق على زيادة مع تلميح باول إلى خفض الفائدة

منذ 29 دقيقة
بورصة وول ستريت

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق مع اقبال المستثمرين على الأسهم بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال خطابه في ندوة جاكسون هول.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع96.73 نقطة بما يعادل 1.52 بالمئة إلى 6466.55 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 396.22 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 21496.54 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 841.14 نقطة أو 1.88 بالمئة إلى 45626.64 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

