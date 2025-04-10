وول ستريت تغلق على هبوط حاد بسبب مخاطر الرسوم الجمركية

تراجعت الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق، اليوم الخميس، بسبب تزايد المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي لحرب الرسوم الجمركية متعددة الجبهات التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتكبدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة خسائر حادة، مبددة كثيرا من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت المخاوف المتزايدة إزاء المواجهة التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين إلى إضعاف التفاؤل بشأن البيانات الاقتصادية الإيجابية والمفاوضات التجارية بين أمريكا وأوروبا.

وبعد إعلان ترامب أمس الأربعاء تعليق تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. وارتفع المؤشر ناسداك 12.2 بالمئة، محققا ثاني أكبر مكاسب يومية على الإطلاق.

ووفقا لبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 189.79 نقطة أو 3.45 بالمئة ليغلق عند 5267.11 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 737.66 نقطة أو 4.31 بالمئة إلى 16387.31 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1029.51 نقطة أو 2.54 بالمئة إلى 39578.94 نقطة.

وقال بول نولتي كبير مستشاري الثروة لدى ميرفي اند سيلفست في إلمهرست بولاية إيلينوي “لا يزال المستثمرون غير مرتاحين لذلك، لأنهم لا يعرفون ما هي نهاية اللعبة… أعتقد أن ما نراه، مع ذلك، هو قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية، وهذا إلى حد كبير في طليعة كل الأمور”.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع انخفضت بصورة غير متوقعة في مارس آذار، مع تراجع نمو الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي، لتقترب من نقطة مئوية واحدة من مستوى التضخم الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عند اثنين بالمئة.

لكن مسار الذي سيسلكه البنك المركزي الأمريكي في ضوء المفاوضات التجارية الجارية لا يزال أقل وضوحا.