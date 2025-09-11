وول ستريت تغلق عند مستوى قياسي مرتفع بدعم من صعود تسلا وميكرون

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أعلى مستوى لها عند الإغلاق، اليوم الخميس، بعدما حقق سهما تسلا وميكرون تكنولوجي مكاسب، في حين غذت بيانات التضخم والبطالة في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب، وسجل أكبر زيادة على أساس سنوي في سبعة أشهر.

وفي قراءة منفصلة، ​​بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر أيلول 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا.

وقال أتسي شيث، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني في نيويورك “لقد كان التضخم ثابتا (لا ينخفض)… سواء أسميناه ركودا تضخميا أم لا، فلدى الناس تعريفات مختلفة له. ولكننا بالتأكيد نمر بفترة غير عادية مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حيث يتباطأ سوق العمل بشكل كبير في حين أن التضخم لا يتبعه”.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 54.70 نقطة،أو 0.84 بالمئة، إلى 6586.74 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 153.54 نقطة، أو 0.70 بالمئة، إلى 22039.60 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 613.97 نقطة، أو 1.35 بالمئة، إلى 46104.89 نقطة.

وربح سهم تسلا وساعد مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على الوصول إلى أعلى مستوى لهما.

وارتفع سعر سهم ميكرون تكنولوجي من 150 دولارا إلى 175 بعد أن رفعت مجموعة سيتي جروب هدفها لسعر سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة.