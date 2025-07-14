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وول ستريت تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

منذ يوم واحد
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين، فيما التزم المستثمرون الحذر بعد تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وذلك قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وبدء الإعلان عن أرباح الشركات.

وصعّد ترامب التوتر التجاري مطلع هذا الأسبوع وتوعد بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءا من أول أغسطس آب، تاركا المجال مفتوحا أمام إبرام صفقات تجارية في اللحظات الأخيرة.

ومدد الاتحاد الأوروبي تعليق الإجراءات المضادة حتى مطلع أغسطس آب، متمسكا بالأمل في التوصل إلى هدنة عبر المفاوضات. وقال البيت الأبيض إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لا تزال جارية.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.58 نقطة أو 0.14 بالمئة ليغلق عند 6268.33 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 53.66 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 20641.51 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.60 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 44451.11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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