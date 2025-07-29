وول ستريت تغلق منخفضة بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عن مستوياتهما المرتفعة غير المسبوقة بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال من شركات، بينما يترقب المستثمرون بيانا لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.43 نقطة، بما يعادل 0.29 بالمئة، ليغلق عند 6371.34 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 74.98 نقطة، بنسبة 0.35 بالمئة، مسجلا 21103.61 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 193.87 نقطة، أو 0.45 بالمئة، ليصل إلى 44643.69 نقطة.