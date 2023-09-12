وول ستريت تغلق منخفضة مع تراجع سهم أوراكل

أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع تراجع سهم أوراكل أكثر من 13 بالمئة بعد توقعات ضعيفة ومع ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى تفاقم المخاوف حيال استمرار ضغوط الأسعار قبيل صدور قراءات تضخم حاسمة هذا الأسبوع.

وانخفض سهم أوراكل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران بعد أن توقعت الشركة التي تقدم خدمات سحابية أن تأتي إيرادات الربع الحالي دون المستهدف وبعدما أخفقت في تحقيق توقعات الربع الأول بفارق ضئيل.

وهبطت أسهم أمازون ومايكروسوفت بأكثر من واحد بالمئة تحت ضغط توقعات أوراكل الضعيفة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقفزت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر اليوم الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات تساعد في توقع مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في 20 سبتمبر ايلول.

ويترقب المستثمرون أيضا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تسع زيادات متتالية.

وتراجع سهم أبل 1.8 بالمئة بعد الكشف عن هواتف آيفون جديدة دون رفع الأسعار في الوقت الذي تواجه فيه ركودا عالميا في مجال الهواتف الذكية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57 بالمئة لينهي الجلسة عند 4461.91 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 1.04 بالمئة إلى 13773.62 نقطة، في حين تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.05 بالمئة إلى 34645.99 نقطة.