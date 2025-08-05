وول ستريت تغلق منخفضة مع دراسة المستثمرين تأثير الرسوم على نتائج الشركات

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع دراسة المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية بعد أن أشارت شركة يام براندز وغيرها إلى الرسوم الجمركية ضمن العوامل المؤثرة في نتائجها أو توقعاتها.

وانخفضت أسهم يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم كنتاكي، بعد أن جاءت نتائج الشركة للربع الثاني دون التوقعات، إذ حدت الرسوم التجارية الباهظة من إنفاق المستهلكين.

تأتي هذه النتائج في نهاية فترة إعداد التقارير المالية الأمريكية للربع الثاني.

وقال تيري ساندفين، كبير محللي الأسهم في شركة (يو.إس بنك ويلث مانجمنت) الاستشارية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا “إذا نظرنا إلى النتائج، فسنجد أنها تتجه نحو تجاوز التوقعات المنخفضة”.

وأضاف “لا يزال تأثير الرسوم الجمركية قيد الدراسة. لا نرى أي تأثير يذكر على ربحية الشركات بسبب الرسوم الجمركية. مع ذلك، نعلم أنها وشيكة”.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 30.75 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 6299.19 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 136.92 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 20916.66 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.56 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 44112.08.