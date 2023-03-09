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وول ستريت تفتح على ارتفاع قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

منذ 31 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الخميس بعدما خفف ارتفاع أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعض المخاوف المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وذلك قبيل صدور تقرير مهم عن الوظائف قد يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 78.43 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 32876.83 نقطة عند الفتح.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداولات بالارتفاع 6.65 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 3998.66 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.30 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 11578.31 عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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