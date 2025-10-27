الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
وول ستريت تفتح على ارتفاع قياسي

منذ ساعتين
وول ستريت

وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قياسي الاثنين حيث أدت التوقعات بهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى التشجيع على المخاطرة في أسبوع حافل بأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى واحتمال خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0930 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 315.67 نقطة أو 0.67 بالمئة ليصل إلى 47530.09 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 63.83 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 6856.09 نقطة، وكسب المؤشر ناسداك المجمع 335.24 نقطة أو 1.45 بالمئة إلى 23544.00 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

