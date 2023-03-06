وول ستريت تفتح على ارتفاع

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبيانات وظائف ستصدر هذا الأسبوع يمكن أن تقدم دلائل جديدة على مسار سياسات رفع الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.35 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 33425.32 نقطة عند الفتح.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.51 نقطة أو 0.24 بالمئة مسجلا 4055.15 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 47.86 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 11736.87 نقطة عند الفتح.