الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 29 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبيانات وظائف ستصدر هذا الأسبوع يمكن أن تقدم دلائل جديدة على مسار سياسات رفع الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.35 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 33425.32 نقطة عند الفتح.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.51 نقطة أو 0.24 بالمئة مسجلا 4055.15 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 47.86 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 11736.87 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ملياردير روسي يحذر: روسيا قد تجد نفسها بلا أموال في أقرب وقت
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
كورونا
بريطانيا.. رسائل مسربة تورط وزير سابق تعمّد بث الفزع اثناء جائحة كورونا
علم اندونيسيا
إندونيسيا.. مقتل 11 على الاقل بسبب انهيار أرضي

الأكثر قراءة

لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
حزب الله
تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!