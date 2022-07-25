وول ستريت تفتح على ارتفاع

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لاجتماع بشأن السياسة النقدية يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع وظهور نتائج من بعض كبريات الشركات لتقييم تأثير ارتفاع الدولار وزيادة التضخم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.64 نقطة، أي 0.16 بالمئة، إلى 31950.93 نقطة عند الفتح.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع أيضا بواقع 4.09 نقطة، أي 0.10 بالمئة، إلى 3965.72 نقطة. ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع بأقل حظا من سابقيه، إذ صعد هو الآخر 3.85 نقطة، توازي 0.03 بالمئة، إلى 11837.96 نقطة.

وصنف اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب، كأحد أصعب الاجتماعات بسبب العوامل التي ستؤثر في قرار تحديد أسعار الفائدة.

ومساء الأربعاء المقبل، سيعلن الفيدرالي الأمريكي عن تغييرات أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وسط توقعات برفع بمقدار 75 نقطة أساس، وتوقعا أقل حدة بزيادة 100 نقطة أساس.

إلا أن كلا التقديرين، سينعكسان على الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة، وعلى الاقتصاد العالمي المرتبط بأكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية.