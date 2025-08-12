وول ستريت تفتح على ارتفاع

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ ارتفاع التضخم في يوليو تموز متماشيا مع التوقعات، مما يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.3 بالمئة في يونيو حزيران.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 75.4 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 44050.53 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.7 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 6395.17 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 122 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 21507.441 نقطة.