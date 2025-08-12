الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 5:20 مساءً
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ ارتفاع التضخم في يوليو تموز متماشيا مع التوقعات، مما يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.3 بالمئة في يونيو حزيران.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 75.4 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 44050.53 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.7 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 6395.17 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 122 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 21507.441 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بيان مشترك لـ27 دولة: معاناة غزة وصلت إلى مستويات "لا يمكن تصورها"
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن. رويترز
وزير الخارجية الدنماركي: نعتزم إسقاط مساعدات على غزة
علم إيران
إيران: القبض على 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل في يونيو

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده