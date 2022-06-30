وول ستريت تفتح على انخفاض وسط تصاعد مخاوف النمو

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدء التداول اليوم الخميس، وهو آخر أيام النصف الأول القاتم من العام، وسط مخاوف من أن تصميم البنوك المركزية على كبح التضخم سيعيق النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 239.31 نقطة، أي 0.77 بالمئة، عند الفتح إلى 30790.00 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.84 نقطة، أي 0.86 بالمئة، إلى 3785.99 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 129.65 نقطة، أي 1.16 بالمئة، إلى 11048.25 نقطة عند بدء التداول.

وعاد التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في مايو/ أيار بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا لم يصل إليه منذ 40 سنة، في حين دعا الرئيس جو بايدن إلى بذل “جهد أكبر وأسرع” في هذا الصدد.

وبلغت نسبة التضخم السنوي 8.6% مقابل 8.3% في أبريل/ نيسان، بحسب مؤشر أسعار المستهلكين الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “علينا بذل جهد أكبر وأسرع لإبطاء التضخم”، مذكرًا بأن الموضوع يشكل أولويته الاقتصادية. وتشكل هذه الأرقام نبأ سيّئًا لبايدن خصوصًا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس.