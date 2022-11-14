وول ستريت تفتح على انخفاض

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الاثنين، بعد تصريحات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت الآمال بأن البنك سيخفض نهج السياسة النقدية المتشددة.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أمس الأحد إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على “تخفيف” معركته ضد التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 85.8 نقطة أو 0.25 في المئة إلى 33662.05 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15 نقطة أو 0.37 في المئة إلى 3977.97، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 89.4 نقطة أو 0.79 في المئة إلى 11233.904 نقطة.