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وول ستريت تفتح على تراجع مع تجدد مخاوف التضخم

منذ دقيقتين
بورصة وول ستريت- رويترز

بورصة وول ستريت- رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض، الأربعاء، إذ أبقت المخاوف بشأن التضخم المستمر المستثمرين في حالة قلق قبيل صدور بيانات رئيسية، منها تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاقتصاد المحلي، والذي قد يساعد في تحديد مسار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.29 نقطة أو 0.09 بالمئة، عند الفتح إلى 34611.68 نقطة. فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.48 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4490.35 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.14 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 13988.81 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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