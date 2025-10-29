وول ستريت تفتح عند مستويات شبه قياسية مع صعود سهم إنفيديا

فتحت مؤشرات وول ستريت الثلاثة تعاملات الأربعاء بالقرب من مستويات قياسية جديدة مع وصول قيمة شركة إنفيديا إلى خمسة تريليونات دولار، بينما يترقب المستثمرون خفضا متوقعا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وموجة من نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 0931 صباحا بالتوقيت المحلي، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 103.21 نقطة، بما يعادل 0.25 بالمئة، ليصل إلى 47809.58 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.90 نقطة، أو 0.24 بالمئة، مسجلا 6907.66 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 157.50 نقطة، أي 0.66 بالمئة، ليسجل 23984.99 نقطة.