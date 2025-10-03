وول ستريت تفتح مرتفعة وسط آمال بخفض وشيك لأسعار الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، حيث عزز التفاؤل بشأن احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض وشيك لأسعار الفائدة المعنويات في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الذي شهد تقلبات بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 64.2 نقطة أو 0.14 بالمئة عند الفتح إلى 46583.95 نقطة . وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.8 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 6722.14، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.1 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 22886.157.