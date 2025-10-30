الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
وول ستريت تفتح منخفضة بعد نتائج متباينة لشركات التكنولوجيا

منذ ساعتين
بورصة وول ستريت

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الخميس، بعد نتائج متباينة من شركات التكنولوجيا الكبرى وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي أثارت الشكوك حول خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وبحلول الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 196.40 نقطة أو 0.41 بالمئة ليصل إلى 47435.60 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.33 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 6855.79 نقطة.

وتراجع أيضا المؤشر ناسداك المجمع 173.98 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 23784.50 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

