وول ستريت تهبط مع تقييم المستثمرين مدى قانونية الرسوم الجمركية

استهلت وول ستريت تعاملات سبتمبر أيلول بانخفاض حاد اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين مدى مشروعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد أن قضت محكمة استئناف اتحادية بعدم قانونية معظم رسومه الجمركية الشاملة.

وقضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة بأن معظم رسوم ترامب غير قانونية، لكنها سمحت بسريان الرسوم الجمركية حتى 14 أكتوبر تشرين الأول.

وقال ترامب بعد ظهر اليوم إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية.

وأثار حكم محكمة الاستئناف قلق المستثمرين اليوم بعد عطلة عيد العمال مطلع هذا الأسبوع، إذ عادة ما تقدم الأسهم أداء ضعيفا في سبتمبر أيلول.

وقال أوليفر بورشه نائب الرئيس والمستشار لدى (ويلثسباير أدفايزورز) في وستبورت بولاية كونيتيكت إن بصدور هذا القرار “أصبح السؤال الذي يطرح نفسه هو: ‘هل نفّرت إدارة ترامب شركاءنا التجاريين بالإضافة إلى تخليها عن عوائد الرسوم الجمركية؟‘ هذا هو ما يؤرق الأسواق”.

وتظهر البيانات التي تعود إلى عقود مضت أن سبتمبر أيلول هو أسوأ شهر للأسهم الأمريكية في المتوسط، ويستعد بعض المستثمرين لرحلة أخرى متقلبة هذا العام.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.31 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 6414.95 نقط