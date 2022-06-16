الجمعة 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تهوي.. وبايدن: الركود في أميركا ليس حتميًا

منذ 16 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد وسط عمليات بيع واسعة النطاق، مع تنامي مخاوف الركود بعد تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للقضاء على التضخم المتزايد بعدما رفع نظيرها الأميركي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ 1994.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لسادس جلسة في سبع جلسات.

وكانت الأسهم ارتفعت الأربعاء حين قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما هو متوقع، ليساعد المؤشر على إيقاف أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل كانون الثاني.

غير أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في سويسرا وبريطانيا أعاد إشعال المخاوف من أن محاولات البنوك المركزية لكبح التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو في جميع أنحاء العالم أو حدوث ركود.

ووفق البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 121.87 نقطة أو 3.22 في المئة ليغلق عند 3668.12 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 448.28 نقطة توازي 4.04 في المئة إلى 10650.88 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 727.65 نقطة أو 2.37 في المئة إلى 29940.88 نقطة.

في المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس الأميركي “جو بايدن” قوله إن الركود “ليس حتميا” وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع الوكالة: “بادئ ذي بدء، هذا ليس حتميا… ثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زلنسكي يصافح المستشار الألماني يتوسطهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوكرانيا
ماكرون: أوكرانيا وحدها من تقرّر بشأن تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا
الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في قطر (رويترز)
مادورو: تسيير رحلات جوية مباشرة بين قطر وفنزويلا بدءًا من تشرين الأول
حقول قمح
هل تمنع الصوامع على الحدود الأوكرانية روسيا من وضع يدها على الحبوب؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
مصرف لبنان
أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
الدولار
دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟