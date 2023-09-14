وول ستريت تُغلق على ارتفاع بعد بيانات هدّأت المخاوف

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الخميس، على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية هدّأت المخاوف من حدوث ركود دون أن تعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فيما ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز في أول يوم تداول له بالسوق.

ووصلت قيمة آرم التابعة لسوفت بنك لما يقرب من 60 مليار دولار في أول يوم إدراج على المؤشر ناسداك.

وزادت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى مستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول مقابل 217 ألفًا في الأسبوع السابق.

ووفقًا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.74 نقطة أو 0.84 بالمئة ليغلق عند 4505.18 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.47 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 13926.05 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 339.00 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 34914.53 نقطة.