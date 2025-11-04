وول ستريت تُغلق منخفضة مع تحذير بنوك كبرى من تراجع محتمل للأسهم

أغلقت وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع تحذير بنوك كبرى من أن الأسواق الأسهم قد تتجه نحو التراجع، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تقييمات الشركات المبالغ فيها.

وتراجعت جميع المؤشرات الأمريكية إلى المنطقة السلبية بعد أن أذكى الرئيسان التنفيذيان لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس المخاوف من فقاعة محتملة في السوق.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا بصورة خاصة على المؤشر ناسداك، مع تكبد الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكبر خسائر.

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان تشيس، الشهر الماضي من تزايد خطر حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين، مشيرا إلى عدة عوامل من بينها التوتر الجيوسياسي.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار في هاموند بولاية إنديانا “بات المستثمرون أكثر قلقا فيما يبدو حيال تقييمات الأسهم مما كانوا عليه منذ فترة، على الأقل اليوم”.

وأضاف “كانت تقييمات الكثير من هذه الشركات مبالغا فيها إلى حد بعيد، وكانت أرباحها جيدة، ولكنها لم تكن كبيرة… هذه وصفة لجني الأرباح”.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 80.22 نقطة أو 1.17 بالمئة ليغلق عند 6772.40 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 486.09 نقطة أو 2.04 بالمئة ليصل إلى 23348.64 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 252.95 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 47084.99 نقطة.