وول ستريت جورنال: أوروبا بؤرة فيروس كورونا المستجد في العالم

يتنامى فيروس كورونا في أوروبا بشكل لافت، وتشهد الدول الأوروبية انتشارا سريعا للفيروس، الأمر الذي دفع فرنسا لفرض العزل العالم، إلى جانب إجراءات قاسية تفرضها الدول الأوروربية للحد من الانتشار المخيف.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن أوروبا أصبحت مرة أخرى بؤرة فيروس ”كورونا“ المستجد في العالم، حيث تسجل القارة الآن عددا أكبر وأسرع من الإصابات والوفيات مقارنة بالولايات المتحدة، ما دفع بعض الحكومات إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق التي كانت تأمل في تجنبها.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”يؤدي الارتفاع الهائل في الإصابات إلى استنفاد قدرة المستشفيات في المدن الأكثر تضررا في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وأماكن أخرى“.

ومضت تقول: ”وصل عدد الوفيات اليومية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى 1370 حالة، مقارنة بـ808 حالات في الولايات المتحدة، لم تعانِ أوروبا من تسجيل هذا الارتفاع القياسي في حالات الوفاة بصورة أكبر من الولايات المتحدة منذ مارس /آذار الماضي“.

وتابعت بقولها: ”تفاقمت أوجه القصور بعد نهاية الموجة الأولى من جائحة ”كورونا“، لم تتمكن معظم دول أوروبا من تطوير أدوات بديلة قوية بما يكفي لإبقاء العدوى منخفضة بعد انتهاء عمليات الإغلاق، كانت برامج أوروبا لاختبار وتعقب وعزل حاملي الفيروسات أقل فاعلية مما كانت عليه في دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، التي لم تكن بحاجة إلى إغلاق كامل“.

ونقلت عن جوسيب جانزا، خبير الأمراض المعدية والمسؤول البارز في المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ECDC، قوله: ”مع حلول الخريف وقضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، كان من المتوقع حدوث زيادة في الحالات، ما لم يكن متوقعاً هو أن ذلك سيحدث بهذه السرعة، في كل مكان فإننا نلاحق الوباء الذي يسبقنا كثيراً“.