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وول ستريت جورنال: إيران استهدفت قاعدة دييجو جارسيا بصاروخين ولم تصبها

21 - مارس - 2026
قصف الصواريخ الإيرانية على تل أبيب

قصف الصواريخ الإيرانية على تل أبيب

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عدة مسؤولين أمريكيين القول إن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه قاعدة دييجو جارسيا، لكنهما لم يصيبا القاعدة العسكرية الأمريكية-البريطانية في المحيط الهندي.

وأضافت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل في أثناء الانطلاق، في حين أطلقت سفينة حربية أمريكية صاروخا اعتراضيا من طراز إس -إم 3 على الصاروخ الآخر، ولكن لم يتسن تحديد ما إذا كان الاعتراض قد نجح أم لا. ولم تحدد الصحيفة متى تم إطلاق الصاروخين.

ولم يرد البيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن ووزارة الدفاع على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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