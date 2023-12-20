وول ستريت جورنال: السنوار لم يعلم بمحادثات فتح وحماس حول حكم غزة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، نقلا عن مصادر، أن قادة فتح وحماس يُجرون حاليا مناقشات حول حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن رئيس الحركة يحيى السنوار لم يكن على علم بتلك المحادثات، وطَلب وقفها فورا، في إشارة لوجود خلاف بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس، بحسب الصحيفة.

كما نقلت عن القيادي بحماس حسام بدران قوله “إن الحركة لا تريد لعبة محصلتُها صفر وتسعى لإنهاء الحرب”.

هذا وأعلنت حركة حماس وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملفات أخرى.

وكانت مصادر في حماس أوضحت أن وفد الحركة سيبحث في القاهرة ملفي التهدئة في قطاع غزة وإجراءَ صفقةٍ لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقا للسلطات الإسرائيلية، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة.

وردّت إسرائيل على الهجوم الأسوأ في تاريخها بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع.

وفي آخر حصيلة أعلنتها حكومة حماس الثلاثاء، أسفر القصف الإسرائيلي المستمر عن 19 ألفا و667 قتيلا.