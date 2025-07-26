وول ستريت جورنال: تحركات إسرائيل بغزة تثير مؤيدي ترامب

كشف مسؤول أميركي لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن التحركات الإسرائيلية بقطاع غزة تثير غضب مؤيدي الرئيس دونالد ترامب من حملة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” (ماغا).

ونقلت وول ستريت جورنال عن المسؤول الأميركي قوله إن البيت الأبيض ينسق تنسيقا وثيقا مع إسرائيل، وله نفوذ كبير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود دولة إسرائيل، حسب تعبير المسؤول الأميركي.

وأشار إلى أن ترامب يتحدث مع نتنياهو عند أي مشكلة كقصف كنيسة بغزة، وحثه على إصدار بيان توضيحي.

من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس ميرفي إن غزة تتجه نحو المجاعة وترامب يتجاهل هذه الأزمة الأخلاقية.

وأكد أنه لا مبرر إطلاقا لحرمان المدنيين من الغذاء والماء وهم بأمس الحاجة إليهما، مطالبا ترامب بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار.

كما دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز إدارة ترامب للتحرك فورا وإنهاء الأزمة الإنسانية بغزة.

وقال إن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت نقطة الانهيار، وإن تجويع وقتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين أمر غير مقبول، مطالبا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وشدد على الحاجة إلى سلام عادل ودائم، مضيفا أنه لن يتحقق إلا بحل الدولتين.

وكان بيان مشترك لأعضاء بالكونغرس الأميركي قال إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة “مروعة وغير مقبولة”، وأكد أن فوضى وخطورة إيصال المساعدات في القطاع أدتا إلى استشهاد نحو 700 شخص.

ونقل البيان الصادر عن 7 أعضاء في الكونغرس تحذير أكثر من 100 منظمة غير حكومية (منها أطباء بلا حدود، وإنقاذ الطفولة، وأوكسفام) من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة.

ودعا أعضاء الكونغرس إدارة ترامب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى في أسرع وقت ممكن.

واستشهد 10 فلسطينيين، بينهم رضيعة، في قطاع غزة بسبب المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين طالب مقرر الأمم المتحدة للحق في الغذاء المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن “العدد الإجمالي لمن تُوُفُّوا بسبب المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122، بينهم 83 طفلا”.