"وول ستريت جورنال": فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع .