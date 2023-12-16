السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت جورنال: قطر وإسرائيل تدرسان إحياء اتفاق تبادل المحتجزين في غزة

منذ 11 ثانية
مسيرة احتجاجية لعائلات الرهائن الإسرائيليين

مسيرة احتجاجية لعائلات الرهائن الإسرائيليين

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة وول ستريت جورنال السبت إن من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت في جهود لإحياء محادثات بخصوص الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وفي وقت سابق أفاد موقع “أكسيوس” Axios الإخباري، السبت، أنه من المتوقع أن يجتمع مدير المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مع وزير الخارجية القطري مطلع الأسبوع لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس.

وأبلغ مصدرٌ إسرائيلي بأن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي طالبت بهن في الصفقة السابقة.

كما نقل “أكسيوس” عن مصادر إسرائيلية أن القطريين بحثوا مع فريق التفاوض الإسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد.

وفي مطلع شهر ديسمبر، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات الهدنة في غزة للجزيرة نت، أن الاتصالات بهذا الخصوص مازالت جارية، رغم مغادرة وفد الموساد الإسرائيلي للعاصمة القطرية الدوحة بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار
غزة تحت النار
"أدرك اليوم معنى عظمة ما حدث".. ضابط إسرائيلي يستذكر كلام السنوار
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما
البحر الأحمر
تلفزيون: الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسما طائرا قبالة ساحل البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة