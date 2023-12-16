وول ستريت جورنال: قطر وإسرائيل تدرسان إحياء اتفاق تبادل المحتجزين في غزة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال السبت إن من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت في جهود لإحياء محادثات بخصوص الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وفي وقت سابق أفاد موقع “أكسيوس” Axios الإخباري، السبت، أنه من المتوقع أن يجتمع مدير المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مع وزير الخارجية القطري مطلع الأسبوع لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس.

وأبلغ مصدرٌ إسرائيلي بأن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي طالبت بهن في الصفقة السابقة.

كما نقل “أكسيوس” عن مصادر إسرائيلية أن القطريين بحثوا مع فريق التفاوض الإسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد.

وفي مطلع شهر ديسمبر، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات الهدنة في غزة للجزيرة نت، أن الاتصالات بهذا الخصوص مازالت جارية، رغم مغادرة وفد الموساد الإسرائيلي للعاصمة القطرية الدوحة بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.