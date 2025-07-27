ويتكوف: التوترات في طريقها للتسوية بالفعل في سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن أن التوترات في سوريا زادت مؤخرا، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي.

لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: “نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم”.

أتت تصريح المبعوث الأميركي بعيد اللقاء الذي جمع في باريس وفدين من سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية السبت، إذ أوضح مصدر دبلوماسي سوري أن الاجتماع تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و”احتواء التصعيد” بين البلدين، دون أن يسفر عن “اتفاقات نهائية”.

كما أشار إلى أن لقاءات أخرى ستعقد مستقبلاً، وفق ما نقله التلفزيون السوري الرسمي.

وكان مصدر دبلوماسي في دمشق قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن اجتماعاً غير مسبوق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بينما أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك في منشور على “إكس” أنه التقى بمسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس.

وعُقد هذا اللقاء في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو (تموز)، والتي دخلت إسرائيل على خطها عبر شن غارات على أهداف في جنوب سوريا وفي دمشق.

في حين أكدت إسرائيل مرارا على أنها لن تسمح بوجود عسكري في جنوب سوريا.